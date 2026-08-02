При взрыве в Москве могла пострадать дочь генерала, - росСМИ

В Москве после взрыва в ресторане среди пострадавших могла оказаться 25-летняя Мария Чайко - дочь главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ Александра Чайко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".
Издание пишет, что о пребывании Марии Чайко среди пострадавших ему сообщил источник, близкий к руководству ресторана Balzi Rossi.
Журналисты также обратили внимание на списки пострадавших, обнародованные на каналах РЕН ТВ и 112, связанных с силовиками.
Там фигурирует 25-летняя Мария П., получившая открытую черепно-мозговую травму.
По данным издания, Марии Чайко тоже 25 лет, а в истоках из баз данных она фигурирует под фамилией Передрий. В Чайко и Передрий совпадают адрес проживания и дата рождения, а в телефонных книгах она записана как невеста и Чайко Мария.
Вероятно, Передрий - это фамилия мужа дочери генерала, делает вывод "Верстка".
В списках пострадавших есть 27-летний "Даниил П.", который, согласно утечкам данных, может быть Даниилом Предрием - ему тоже 27 лет.
Издание выяснило, что среди его друзей в соцсетях есть один из аккаунтов Марии Чайко.
Напомним, взрыв в ресторане Balzi Rossi вблизи сталинской высотки на Кудринской площади произошел вечером 1 августа, после чего в заведении возник пожар.
Тогда же стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
Тем временем власти РФ впоследствии предоставили подробности инцидента - взрывчатку в ресторан принесла женщина, которую охранник не пустил внутрь.
Версию об утечке газа на кухне отвергли, а силу взрыва оценили как эквивалентную килограмму тротила.
Как сообщало РБК-Украина, количество погибших возросло до пяти, а Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о теракте.
По версии следствия взрывное устройство спрятали в коробке с подарком и привели в действие дистанционно.