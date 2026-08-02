При взрыве в Москве могла пострадать дочь генерала, - росСМИ

Что известно о вероятном ранении дочери генерала

Издание пишет, что о пребывании Марии Чайко среди пострадавших ему сообщил источник, близкий к руководству ресторана Balzi Rossi.

Журналисты также обратили внимание на списки пострадавших, обнародованные на каналах РЕН ТВ и 112, связанных с силовиками.

Там фигурирует 25-летняя Мария П., получившая открытую черепно-мозговую травму.

След в утечке данных

По данным издания, Марии Чайко тоже 25 лет, а в истоках из баз данных она фигурирует под фамилией Передрий. В Чайко и Передрий совпадают адрес проживания и дата рождения, а в телефонных книгах она записана как невеста и Чайко Мария.

Фото: фот, вероятно, Марии Передрий (росСМИ)

Вероятно, Передрий - это фамилия мужа дочери генерала, делает вывод "Верстка".

Что с мужем Марии Чайко

В списках пострадавших есть 27-летний "Даниил П.", который, согласно утечкам данных, может быть Даниилом Предрием - ему тоже 27 лет.

Издание выяснило, что среди его друзей в соцсетях есть один из аккаунтов Марии Чайко.

Взрыв в ресторане в центре Москвы - что известно

Напомним, взрыв в ресторане Balzi Rossi вблизи сталинской высотки на Кудринской площади произошел вечером 1 августа, после чего в заведении возник пожар.

Тогда же стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Тем временем власти РФ впоследствии предоставили подробности инцидента - взрывчатку в ресторан принесла женщина, которую охранник не пустил внутрь.