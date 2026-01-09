Під час удару "Орєшніком" голова МЗС Чехії перебував поблизу Львова - ЗМІ

Як зазначається, Мацінка прибув до Києва вранці у п’ятницю, 9 січня, поїздом із Перемишля (Польща). Під час руху потяг робив зупинки та мав незначну затримку, що було пов’язано з масштабною ракетною атакою Росії на Україну.

"На момент нападу на Львів Мацінка знаходився менш ніж за годину їзди від західноукраїнського міста", - пише видання.

Після прибуття до Києва очільник МЗС Чехії прокоментував російські удари, наголосивши на необхідності припинення насильства.

"Необхідно перестати вбивати, нападати, стріляти і таке інше", - заявив він.

Він зазначив, що в ході мирних переговорів нерідко буває так, що відбувається тимчасова ескалація конфлікту, щоб та чи інша сторона "зберегла обличчя".

Водночас він підкреслив, що не вірить у версію про нібито український удар по резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яким у російському Міноборони намагалися виправдати атаку ракетою "Орєшнік".