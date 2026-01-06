Київ і Прага "перегорнули сторінку" після скандалу зі спікером парламенту Чехії, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з чеським колегою Петром Мацінкою. Зокрема, вони обговорили нещодавній обмін заявами після скандалу зі спікером чеського парламенту Томіо Окамурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook .

За словами Сибіги, він привітав колегу з призначенням на нову посаду і подякував Чехії за підтримку України - політичну, економічну, військову та гуманітарну.

"Ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна і Чехія є справжніми друзями і союзниками", - сказав голова українського МЗС.

Він уточнив, що поінформував Мацінку про велику зацікавленість України в подальшій співпраці з Чехією у сфері оборони, а також про участь Чехії у відновленні України.

Окремо обговорювали ситуацію на полі бою та безжальні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Ми обговорили останні мирні зусилля і погодилися, що немає альтернативи примусу Росії якнайшвидше припинити свою агресію", - сказав Сибіга.

Також він запросив чеського колегу відвідати Україну. Той прийняв запрошення і пообіцяв приїхати в найближчому майбутньому.