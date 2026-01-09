Во время удара "Орешником" глава МИД Чехии находился вблизи Львова, - СМИ

Как отмечается, Мацинка прибыл в Киев утром в пятницу, 9 января, поездом из Перемышля (Польша). Во время движения поезд делал остановки и имел незначительную задержку, что было связано с масштабной ракетной атакой России на Украину.

"На момент нападения на Львов Мацинка находился менее чем в часе езды от западноукраинского города", - пишет издание.

По прибытии в Киев глава МИД Чехии прокомментировал российские удары, подчеркнув необходимость прекращения насилия.

"Необходимо перестать убивать, нападать, стрелять и так далее", - заявил он.

Он отметил, что в ходе мирных переговоров нередко бывает так, что происходит временная эскалация конфликта, чтобы та или иная сторона "сохранила лицо".

В то же время он подчеркнул, что не верит в версию о якобы украинском ударе по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которым в российском Минобороны пытались оправдать атаку ракетой "Орешник".