Во время удара "Орешником" глава МИД Чехии находился вблизи Львова, - СМИ

Во время российского удара ракетой "Орешник" по Львовской области глава министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка находился вблизи Львова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание novinky.cz.
Как отмечается, Мацинка прибыл в Киев утром в пятницу, 9 января, поездом из Перемышля (Польша). Во время движения поезд делал остановки и имел незначительную задержку, что было связано с масштабной ракетной атакой России на Украину.
"На момент нападения на Львов Мацинка находился менее чем в часе езды от западноукраинского города", - пишет издание.
По прибытии в Киев глава МИД Чехии прокомментировал российские удары, подчеркнув необходимость прекращения насилия.
"Необходимо перестать убивать, нападать, стрелять и так далее", - заявил он.
Он отметил, что в ходе мирных переговоров нередко бывает так, что происходит временная эскалация конфликта, чтобы та или иная сторона "сохранила лицо".
В то же время он подчеркнул, что не верит в версию о якобы украинском ударе по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которым в российском Минобороны пытались оправдать атаку ракетой "Орешник".
Напомним, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с визитом 9 января, после скандала возникшего из-за неадекватных заявлений спикера чешского парламента Томио Окамуры. Это первый визит Мацинки в Украину.
В новогоднем поздравлении Окамура назвал власти Украины "хунтой Зеленского", высказавшись против предоставления оружия Украине "для поддержки абсолютно бессмысленной войны".
После скандала министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с чешским коллегой Петром Мацинкой и договорились "перевернуть страницу".
Напомним, Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия запустила баллистическую ракету средней дальности для ударов по Украине. Речь идет об "Орешнике".
Ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км.
Сегодня днем СБУ продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой войска РФ атаковали Львовскую область в ночь с 8 на 9 января. Обстрел квалифицируют как военное преступление.