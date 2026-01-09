Голова МЗС Чехії прибув до Києва з першим візитом: потяг затримали через атаку РФ

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув до України з візитом 9 січня, після скандалу що виник через неадекватні заяви спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Це перший візит Мацінки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеський телеканал CT24 .

Зазначається, що Мацінка оголосив про плани відвідати Україну ще 6 січня після того, як він та його український колега Андрій Сибіга провели телефонну розмову. Мацінка прибув не сам - його, як члена "Партії автомобілістів", супроводжує депутат парламенту від тієї ж політичної сили Філіп Турек.

Окремо фото приїзду Мацінки до Києва опублікували в "Укрзалізниці". Там зазначили, що через погодні умови та російські обстріли потяг запізнився.

"До Києва з першим офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Чехії Петро Мацінка. Дорога цього разу була непростою: через обстріли та складні погодні умови поїзд прибув із запізненням", - сказано у повідомленні.

Щодо скандалу з Окамурою, Мацінка в інтерв'ю телеканалу 7 січня підтвердив, що Чехія та Україна обговорили питання та вважають його закритим, а інцидент вичерпаним, оскільки спільним завданням є робота над покращенням відносин між країнами. Також міністр висловився за підтримку України, оскільки Київ чинить опір російській агресії.

"Взаємне спілкування продовжиться стандартними дипломатичними каналами та, за необхідності, на особистому рівні... Там (в Україні, - ред.) гинуть люди, і тому нам потрібно дати українцям і Україні як такій набагато більше простору, набагато більше допомоги та підтримки", - зазначив він.