Під час удару "Орєшніком" голова МЗС Чехії перебував поблизу Львова - ЗМІ
Під час російського удару ракетою "Орєшнік" по Львівщині голова міністерства закордонних справ Чехії Петр Мацінка перебував поблизу Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання novinky.cz.
Як зазначається, Мацінка прибув до Києва вранці у п’ятницю, 9 січня, поїздом із Перемишля (Польща). Під час руху потяг робив зупинки та мав незначну затримку, що було пов’язано з масштабною ракетною атакою Росії на Україну.
"На момент нападу на Львів Мацінка знаходився менш ніж за годину їзди від західноукраїнського міста", - пише видання.
Після прибуття до Києва очільник МЗС Чехії прокоментував російські удари, наголосивши на необхідності припинення насильства.
"Необхідно перестати вбивати, нападати, стріляти і таке інше", - заявив він.
Він зазначив, що в ході мирних переговорів нерідко буває так, що відбувається тимчасова ескалація конфлікту, щоб та чи інша сторона "зберегла обличчя".
Водночас він підкреслив, що не вірить у версію про нібито український удар по резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яким у російському Міноборони намагалися виправдати атаку ракетою "Орєшнік".
Що відомо про візит голови МЗС Чехії
Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув до України з візитом 9 січня, після скандалу що виник через неадекватні заяви спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Це перший візит Мацінки в Україну.
У новорічному привітанні Окамура назвав владу України "хунтою Зеленського", висловившись проти надання зброї Україні "для підтримки абсолютно безглуздої війни".
Після скандалу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з чеським колегою Петром Мацінкою та домовилися "перегорнути сторінку".
Удар "Орєшніка" по Львівській області
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності для ударів по Україні. Йдеться про "Орєшнік".
Ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км.
Сьогодні вдень СБУ продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою війська РФ атакували Львівську область у ніч з 8 на 9 січня. Обстріл кваліфікують як воєнний злочин.