Росіяни зруйнували об'єкт логістичної інфраструктури на Харківщині

Сьогодні окупанти продовжили завдавати удари по Харківській області. Відомо про руйнування логістичного об'єкта, пошкодження житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, об'єкт логістичної інфраструктури України був зруйнований у селі Осиново Куп'янського району. Росіяни також обстріляли з артилерії село Козача Лопань Дергачівської громади.
Повідомляється, що обстріли не припинялися й вчора. Внаслідок російського удару пізно ввечері в смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району виникла пожежа у багатоповерхівці та загорівся автомобіль, а його 64-річний власник зазнав поранень.
Вчора стало відомо, що ворожий дрон вбив двох медиків з батальйону "Госпітальєри" у Вовчанській громаді. Також постраждали троє цивільних, які перебували в іншому автомобілі. Продовжувалися обстріли Куп'янського району, сьогодні тут було зафіксовано вже дев'ять атак ворога.
На Харківському напрямку тривають бої, оперативний стан залишається напруженим. Окупанти продовжують намагатися прорвати оборону українських військ, обстрілюючи їх позиції, а також завдаючи ударів по цивільних об'єктах громад. ОТУ "Харків" повідомляло, що росіяни перегруповують свої підрозділи заради продовження штурму.
Раніше ми повідомляли, що у Вовчанську російські загарбники залучили штурмові групи 4-ї дивізії. Вони намагаються покращити своє логістичне забезпечення та зв'язок між підрозділами.
Наразі штурмові дії у місті загарбники зосереджують у житлових районах. Свої нові евакуаційні точки вони створюють неподалік багатоповерхівок.
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