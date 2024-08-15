Росіяни зруйнували об'єкт логістичної інфраструктури на Харківщині

За його словами, об'єкт логістичної інфраструктури України був зруйнований у селі Осиново Куп'янського району. Росіяни також обстріляли з артилерії село Козача Лопань Дергачівської громади.

Повідомляється, що обстріли не припинялися й вчора. Внаслідок російського удару пізно ввечері в смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району виникла пожежа у багатоповерхівці та загорівся автомобіль, а його 64-річний власник зазнав поранень.

Вчора стало відомо, що ворожий дрон вбив двох медиків з батальйону "Госпітальєри" у Вовчанській громаді. Також постраждали троє цивільних, які перебували в іншому автомобілі. Продовжувалися обстріли Куп'янського району, сьогодні тут було зафіксовано вже дев'ять атак ворога.