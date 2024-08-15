Росіяни проводять перегрупування та підготовку до нових штурмів на Харківському напрямку

Обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Російські окупаційні війська не припиняють спроб прорвати оборону українських військ, здійснюючи інтенсивні обстріли позицій наших захисників на всіх активних ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке росіяни здійснили перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, провів евакуацію поранених і готується до нових штурмових дій для відновлення втрачених позицій.

У районі Липців спостерігається переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку, що свідчить про проведення внутрішньої ротації. В цьому ж районі ворог проводить поодинокі переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу для евакуаційних та логістичних заходів. Водночас фіксуються випадки відмови солдатів виконувати бойові завдання.

У районі Стариці окупанти замінюють бойові підрозділи та облаштовують оборонні позиції, намагаючись закріпитися на місцевості.

У Вовчанську зафіксовано поодинокі переміщення російських військових у центральній частині міста для продовження штурмових дій. Окупанти також проводять повітряну розвідку і завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України.

Крім того, у районі населеного пункту Тихе противник замінив особовий склад 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на передових позиціях.