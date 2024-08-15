Россияне разрушили объект логистической инфраструктуры в Харьковской области

Сегодня оккупанты продолжили наносить удары по Харьковской области. Известно о разрушении логистического объекта, повреждении жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, объект логистической инфраструктуры Украины разрушен в селе Осиново Купянского района. Россияне также обстреляли из артиллерии село Казачья Лопань Дергачевской общины.
Сообщается, что обстрелы не прекращались и вчера. В результате российского удара поздно вечером в пгт Купянск-Узловой Купянского района возник пожар в многоэтажке и загорелся автомобиль, а его 64-летний владелец получил ранения.
Вчера стало известно, что вражеский дрон убил двух медиков из батальона "Госпитальеры" в Волчанской общине. Также пострадали трое гражданских, находившиеся в другом автомобиле. Продолжались обстрелы Купянского района, сегодня здесь было зафиксировано уже девять атак врага.
На Харьковском направлении продолжаются бои, оперативная обстановка остается напряженной. Оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону украинских войск, обстреливая их позиции, а также нанося удары по гражданским объектам общин. ОТГ "Харьков" сообщала, что россияне перегруппируют свои подразделения ради продолжения штурма.
Ранее мы сообщали, что в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы 4-й дивизии. Они стремятся улучшить свое логистическое обеспечение и связь между подразделениями.
В настоящее время штурмовые действия в городе захватчики сосредоточиваются в жилых районах. Свои новые эвакуационные точки они создают недалеко от многоэтажек.
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