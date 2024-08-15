Россияне разрушили объект логистической инфраструктуры в Харьковской области

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении продолжаются бои, оперативная обстановка остается напряженной. Оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону украинских войск, обстреливая их позиции, а также нанося удары по гражданским объектам общин. ОТГ "Харьков" сообщала, что россияне перегруппируют свои подразделения ради продолжения штурма.

Ситуация в Волчанске

Ранее мы сообщали, что в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы 4-й дивизии. Они стремятся улучшить свое логистическое обеспечение и связь между подразделениями.

В настоящее время штурмовые действия в городе захватчики сосредоточиваются в жилых районах. Свои новые эвакуационные точки они создают недалеко от многоэтажек.

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