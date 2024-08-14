Росіяни у Вовчанську перегруповують сили для продовження штурму, - ОТУ "Харків"

У Вовчанську російські окупанти продовжують активну повітряну розвідку. При цьому у центральній частині міста противник здійснив перегрупування штурмових груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку російські окупанти здійснили 13 спроб атакувати позиції Сил оборони України, але всі вони були успішно відбиті. Наші військові рішучими діями зупинили просування ворога вглиб території України.

У районі населеного пункту Глибоке російські загарбники проводять переміщення особового складу, евакуаційні заходи та логістичне забезпечення. У Стариці, Бугруватці та Огірцевому ворог проводить ротацію, накопичує особовий склад на передових позиціях.

"У Вовчанську окупанти продовжують вести повітряну розвідку. У центральній частині міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови з метою продовження штурмових дій", - йдеться у повідомленні.

У районі населеного пункту Тихе зафіксовано підготовку підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади до наступу. Противник завдав удару РСЗВ по Вовчанських Хуторах з території РФ.

Протягом минулої доби ворог здійснив два авіаудари, використавши пʼять керованих авіабомб, і завдав 37 ударів дронами-камікадзе. Позиції українських захисників зазнали 402 обстрілів.

З початку цієї доби тривають три бойових зіткнення в районах Вовчанська та Липців. Сили оборони України продовжують адекватно реагувати на дії противника, знищуючи його живу силу, озброєння та техніку.