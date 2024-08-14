РФ вдарила дроном по авто "Госпітальєрів" у Харківській області: двоє медиків загинули
Російська армія вдень середи, 14 серпня, атакувала дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри" у селищі Білий Колодязь Харківської області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
За його інформацією, російські військові вдарили по авто FPV-дроном.
"Загинули двоє медиків - чоловік та жінка, які були в автомобілі", - написав Болвінов.
Вибухом безпілотника також зачепило автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.
Нагадаємо, 29 травня під час ротації на Харківщині загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух.
Також РБК-Україна повідомляло про загибель Дениса Зеленого, який є автором найвідомішого фото Серебрянського лісу.
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