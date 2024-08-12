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РФ завела штурмові групи у Вовчанськ та намагається покращити системи зв’язку, - ОТУ "Харків"

Понеділок 12 серпня 2024 11:34
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РФ завела штурмові групи у Вовчанськ та намагається покращити системи зв’язку, - ОТУ "Харків" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують інтенсивні атаки на українські позиції. У Вовчанську ворог задіяв штурмові групи з 4-ї дивізії російських військ, намагаючись налагодити логістичне забезпечення та покращити систему зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

У районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник активно веде повітряну розвідку та укріплює свої позиції інженерними засобами.

Протягом минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень, під час яких ворог здійснив 32 удари дронами-камікадзе та провів 365 обстрілів українських позицій.

Від початку цієї доби тривають ще три бойові зіткнення: два в районі Вовчанська та одне північно-західніше Тихого.

Втрати окупантів за минулу добу склали 93 особи, як безповоротні, так і санітарні. Крім того, було знищено та пошкоджено 46 одиниць російської військової техніки, серед яких 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 20 безпілотників.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, протягом неділі на фронті зафіксували 124 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими загарбниками

За неділю, 11 серпня, російські окупанти втратили 1080 осіб, три танки, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 73 дрони, одну крилату ракету, 66 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

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