Загарбники у Вовчанську облаштовують нові точки евакуації для особового складу, - ОТУ "Харків"

У Вовчанську тривають інтенсивні штурмові дії, зосереджені на кварталі багатоповерхової забудови. Окупанти активно облаштовують нові точки евакуації для особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

"У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, на Харківському напрямку суттєвих змін не зафіксовано, проте Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання, відбиваючи атаки російських окупантів.

В районі Глибокого російські війська намагаються поповнити втрати особового складу, заводячи солдатів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. У Стариці ворог замінив бойову охорону на позиціях та провів евакуаційні заходи.

Протягом минулої доби відбулося три бойові зіткнення, ворог здійснив один авіаудар, використавши дві керовані авіаційні бомби (КАБ) поблизу Малих Проходів.

Російські загарбники завдали 34 удари дронами-камікадзе та 384 рази обстріляли позиції українських військових.

Сьогодні вже зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі Вовчанська. Збройні Сили України продовжують успішно реагувати на дії ворога, знищуючи живу силу, озброєння та техніку російських окупантів.