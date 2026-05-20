UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічну атаку росіян

02:35 20.05.2026 Ср
2 хв
Росія вдарила одночасно по кількох напрямках
aimg Катерина Коваль
Фото: внаслідок російської атаки 20 травня зафіксовані постраждалі (Getty Images)

Вночі 20 травня Росія завдала масованих ударів по кількох українських містах. Найбільше постраждав Дніпро - п'ятеро поранених, двоє у важкому стані, пошкоджено склади з продуктами. Одночасно атаки зафіксували у Харкові та Одесі.

Дніпро

Близько півночі місто атакували балістичним озброєнням. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив удар і повідомив про пожежу.

П'ятеро людей госпіталізовані: чоловік 40 років і жінка у важкому стані, 25-річний - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено склади з продуктами харчування.

Фото: пожежа на продуктових складах в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух дронів - пролунали нові вибухи.

Харків

У Холодногірському та Новобаварському районах зафіксовано влучання "шахедів". 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес - медики надають допомогу. Інші наслідки уточнюються.

Одеса

Групи ворожих дронів рухалися в напрямку міста. Близько 2:00 пролунали вибухи, о 2:06 - повторні.

О 2:30 в місті оголосили відбій повітряної тривоги.

Конотоп

Внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка, повідомив міський голова Артем Семеніхін. За його словами, внаслідок удару чимало людей постраждало, деталі уточнюються.

Фото: пожежа в пошкодженій багатоповерхівці в Конотопі (t.me/SemenikhinArtem)

В ніч на 19 травня окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків. Вчора росіяни вдарили балістикою по центру Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр і супермаркет.

18 травня окупанти вдарили дронами по Чернігову — влучили в підприємство та житловий будинок. Того ж вечора три балістичні ракети вдарили по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаДніпроКонотопХарківВійна в Україні