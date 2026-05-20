Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічну атаку росіян

Дніпро

Близько півночі місто атакували балістичним озброєнням. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив удар і повідомив про пожежу.

П'ятеро людей госпіталізовані: чоловік 40 років і жінка у важкому стані, 25-річний - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено склади з продуктами харчування.

Фото: пожежа на продуктових складах в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух дронів - пролунали нові вибухи.

Харків

У Холодногірському та Новобаварському районах зафіксовано влучання "шахедів". 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес - медики надають допомогу. Інші наслідки уточнюються.

Одеса

Групи ворожих дронів рухалися в напрямку міста. Близько 2:00 пролунали вибухи, о 2:06 - повторні.

О 2:30 в місті оголосили відбій повітряної тривоги.

Конотоп

Внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка, повідомив міський голова Артем Семеніхін. За його словами, внаслідок удару чимало людей постраждало, деталі уточнюються.

Фото: пожежа в пошкодженій багатоповерхівці в Конотопі (t.me/SemenikhinArtem)