Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічну атаку росіян

Вночі 20 травня Росія завдала масованих ударів по кількох українських містах. Найбільше постраждав Дніпро - п'ятеро поранених, двоє у важкому стані, пошкоджено склади з продуктами. Одночасно атаки зафіксували у Харкові та Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та очільників ОВА.
Дніпро
Близько півночі місто атакували балістичним озброєнням. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив удар і повідомив про пожежу.
П'ятеро людей госпіталізовані: чоловік 40 років і жінка у важкому стані, 25-річний - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено склади з продуктами харчування.
Фото: пожежа на продуктових складах в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух дронів - пролунали нові вибухи.
Харків
У Холодногірському та Новобаварському районах зафіксовано влучання "шахедів". 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес - медики надають допомогу. Інші наслідки уточнюються.
Одеса
Групи ворожих дронів рухалися в напрямку міста. Близько 2:00 пролунали вибухи, о 2:06 - повторні.
О 2:30 в місті оголосили відбій повітряної тривоги.
Конотоп
Внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка, повідомив міський голова Артем Семеніхін. За його словами, внаслідок удару чимало людей постраждало, деталі уточнюються.
В ніч на 19 травня окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків. Вчора росіяни вдарили балістикою по центру Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр і супермаркет.
18 травня окупанти вдарили дронами по Чернігову — влучили в підприємство та житловий будинок. Того ж вечора три балістичні ракети вдарили по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині.