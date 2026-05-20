Под атакой Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина: что известно о ночной атаке россиян

Днепр

Около полуночи город атаковали баллистическим вооружением. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил удар и сообщил о пожаре.

Пять человек госпитализированы: мужчина 40 лет и женщина в тяжелом состоянии, 25-летний - в состоянии средней тяжести. Повреждены склады с продуктами питания.

Фото: пожар на продуктовых складах в Днепре (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Около 1:34 над городом снова зафиксировали движение дронов - раздались новые взрывы.

Харьков

В Холодногорском и Новобаварском районах зафиксировано попадание "шахедов". 16-летняя девушка получила острую реакцию на стресс - медики оказывают помощь. Другие последствия уточняются.

Одесса

Группы вражеских дронов двигались в направлении города. Около 2:00 раздались взрывы, в 2:06 - повторные.

В 2:30 в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Конотоп

В результате российской атаки повреждена многоэтажка, сообщил городской голова Артем Семенихин. По его словам, в результате удара немало людей пострадало, детали уточняются.

Фото: пожар в поврежденной многоэтажке в Конотопе (t.me/SemenikhinArtem)