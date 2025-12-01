ПФУ зменшив виплату пенсій українцям: що про це відомо

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування соцвиплат за листопад 2025 року. На пенсійні виплати українцям було спрямовано 68 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.
У Пенсійному фонді України розповіли, що впродовж листопада 2025 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68 млрд гривень. У тому числі:
Варто зазначити, що впродовж минулого місяця - жовтня - на пенсійні виплати було спрямовано 68,5 млрд гривень.
Отже, нині їх було зменшено на 0,5 млрд гривень.
Крім того, у поточному місяці було профінансовано:
"У листопаді надано 1423,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - додали у ПФУ.
Уточнюється також, що фінансування виплат у грудні стартує з 1 числа поточного місяця.
Варто зазначити при цьому, що в Україні вже другий місяць поспіль зростає показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій.
Так, за жовтень 2025 року він становить 21 578 грн 46 копійок.
