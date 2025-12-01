ПФУ уменьшил выплату пенсий украинцам: что об этом известно

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование соцвыплат за ноябрь 2025 года. На пенсионные выплаты украинцам было направлено 68 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в течение ноября 2025 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68 млрд гривен. В том числе:
Стоит отметить, что в течение прошлого месяца - октября - на пенсионные выплаты было направлено 68,5 млрд гривен.
Таким образом, сейчас они были уменьшены на 0,5 млрд гривен.
Кроме того, в текущем месяце было профинансировано:
"В ноябре предоставлено 1423,2 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - добавили в ПФУ.
Уточняется также, что финансирование выплат в декабре стартует с 1 числа текущего месяца.
Стоит отметить при этом, что в Украине уже второй месяц подряд растет показатель средней заработной платы, который используется для расчета пенсий.
Так, за октябрь 2025 года он составляет 21 578 грн 46 копеек.
Напомним, ранее в правительстве рассказали, какой будет новая пенсионная система в Украине после комплексной реформы.
Кроме того, мы объясняли, как рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году и как украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии, могут самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд.
Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.