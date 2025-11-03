ПФУ збільшив виплату пенсій українцям на 1,2 млрд гривень: деталі

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування соцвиплат за жовтень 2025 року. На пенсійні виплати українцям було спрямовано 68,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.

Фінансування соціальних виплат у жовтні 2025 року

У Пенсійному фонді України розповіли, що впродовж жовтня 2025 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68,5 млрд гривень. У тому числі:

через АТ "Укрпошта" - 9,1 млрд гривень;

через уповноважені банки - 59,4 млрд гривень.

Варто зазначити, що впродовж минулого місяця - вересня - на пенсійні виплати було спрямовано 67,3 млрд гривень.

Отже, нині їх було збільшено на 1,2 млрд гривень.

Крім того, у поточному місяці було профінансовано:

1,1 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;

3,2 млрд гривень - на страхові виплати (в тому числі 2,0 млрд гривень - на оплату лікарняних);

8,2 млрд гривень - на державні допомоги та інші виплати.

"У жовтні надано 1565,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - додали у ПФУ.

Публікація ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Як зросли пенсії в Україні у жовтні цього року

Згідно з інформацією ПФУ щодо чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій (станом на 1 жовтня 2025 року), планова індексація пенсій в Україні в березні призвела до підвищення виплат.

Так, станом на 1 жовтня 2025 року середній розмір пенсій в Україні досяг 6 436,79 гривні.

В цілому ж, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія від початку 2025 року зросла на 647,74 гривні (або на 11,2%).

При цьому порівняно з розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%.

У ПФУ підрахували також, що всього в Україні - 10,2 млн пенсіонерів. Із них працюючих - 2,8 млн осіб.

Розподіл чисельності пенсіонерів станом на 1 жовтня 2025 року (інфографіка: pfu.gov.ua)