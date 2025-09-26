ua en ru
ПФУ скоротив виплату пенсій українцям на 1,5 млрд гривень

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 08:11
ПФУ скоротив виплату пенсій українцям на 1,5 млрд гривень Фото: на пенсії пішло на 1,5 млрд гривень менше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за вересень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Це на 1,5 млрд гривень менше, ніж у серпні, коли було виплачено 68,8 млрд гривень.

До цього протягом трьох місяців розмір виплат не змінювався: у липні, червні та в травні було виплачено по 67,8 млрд гривень. У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

У липні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 259,7 тисячі осіб. Це на 88,4 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 869,4 тисячі осіб. Крім того, у Києві 747,6 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,1 тисячі, у Львівській області - 666,3 тисячі, у Донецькій області - 596,4 тисячі осіб.

Підвищення пенсій

Виплати трохи зростуть з 1 січня 2026 року в окремих категорій пенсіонерів, коли очікується підвищення мінімальної зарплати з 8000 до 8 647 гривень і мінімальної пенсії з 2 361 до 2 595 гривень.

Однак основне підвищення буде з 1 березня 2026 року під час планової індексації.

Українська влада в останньому меморандумі з МВФ за червень підтвердила, що єдиним механізмом підвищення пенсій буде їхня індексація.

