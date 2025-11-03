ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: детали
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование соцвыплат за октябрь 2025 года. На пенсионные выплаты украинцам было направлено 68,5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
Финансирование социальных выплат в октябре 2025 года
В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в течение октября 2025 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен. В том числе:
- через АО "Укрпочта" - 9,1 млрд гривен;
- через уполномоченные банки - 59,4 млрд гривен.
Стоит отметить, что в течение прошлого месяца - сентября - на пенсионные выплаты было направлено 67,3 млрд гривен.
Таким образом, сейчас они были увеличены на 1,2 млрд гривен.
Кроме того, в текущем месяце было профинансировано:
- 1,1 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;
- 3,2 млрд гривен - на страховые выплаты (в том числе 2,0 млрд гривен - на оплату больничных);
- 8,2 млрд гривен - на государственные пособия и другие выплаты.
"В октябре предоставлено 1565,1 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - добавили в ПФУ.
Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)
Как выросли пенсии в Украине в октябре этого года
Согласно информации ПФУ насчет численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий (по состоянию на 1 октября 2025 года), плановая индексация пенсий в Украине в марте привела к повышению выплат.
Так, по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер пенсий в Украине достиг 6 436,79 гривны.
В целом же, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 647,74 гривны (или на 11,2%).
При этом по сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%.
В ПФУ подсчитали также, что всего в Украине - 10,2 млн пенсионеров. Из них работающих - 2,8 млн человек.
Распределение численности пенсионеров по состоянию на 1 октября 2025 года (инфографика: pfu.gov.ua)
