ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: детали

Понедельник 03 ноября 2025 15:14
UA EN RU
ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: детали Пенсионные выплаты украинцам в октябре - больше, чем в сентябре (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование соцвыплат за октябрь 2025 года. На пенсионные выплаты украинцам было направлено 68,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

Финансирование социальных выплат в октябре 2025 года

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в течение октября 2025 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен. В том числе:

  • через АО "Укрпочта" - 9,1 млрд гривен;
  • через уполномоченные банки - 59,4 млрд гривен.

Стоит отметить, что в течение прошлого месяца - сентября - на пенсионные выплаты было направлено 67,3 млрд гривен.

Таким образом, сейчас они были увеличены на 1,2 млрд гривен.

Кроме того, в текущем месяце было профинансировано:

  • 1,1 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;
  • 3,2 млрд гривен - на страховые выплаты (в том числе 2,0 млрд гривен - на оплату больничных);
  • 8,2 млрд гривен - на государственные пособия и другие выплаты.

"В октябре предоставлено 1565,1 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - добавили в ПФУ.

ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: деталиПубликация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Как выросли пенсии в Украине в октябре этого года

Согласно информации ПФУ насчет численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий (по состоянию на 1 октября 2025 года), плановая индексация пенсий в Украине в марте привела к повышению выплат.

Так, по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер пенсий в Украине достиг 6 436,79 гривны.

В целом же, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 647,74 гривны (или на 11,2%).

При этом по сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%.

В ПФУ подсчитали также, что всего в Украине - 10,2 млн пенсионеров. Из них работающих - 2,8 млн человек.

ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: деталиРаспределение численности пенсионеров по состоянию на 1 октября 2025 года (инфографика: pfu.gov.ua)

Напомним, ранее в правительстве рассказали, какой будет новая пенсионная система в Украине после комплексной реформы.

Кроме того, мы объясняли, как украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии, могут самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд.

Читайте также, как рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жовтень Пенсионный фонд Украины Министерство социальной политики Выплаты Осень Пенсии в Украине Пенсионеры
Новости
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа