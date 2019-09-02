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ПФУ начал выплаты пенсий и субсидий за месяц

Новости » Финансы    02.09.2019 - 17:37
ПФУ начал выплаты пенсий и субсидий за месяц
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

Уже выплачены первые 600 млн грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, уже направлено 585,6 млн грн на пенсии и 2,4 млн грн на субсидии.

ПФУ начал выплаты пенсий и субсидий за месяц

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 августа завершил финансирование пенсий за август и жилищных субсидий за июль 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за август направлено 35 млрд грн, на жилищные субсидии за июль - 157,2 млн грн.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

Отметим, в июле 2019 года Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно расходов из государственного бюджета на социальную защиту населения Украины. По данным статистического ведомства, средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, вырос в 30 раз с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.

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