ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

Новости » Экономика    16.08.2019 - 13:50
ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

Все дела переведут в цифровой формат за пять лет

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку (ретроконверсию) бумажных пенсионных дел. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии запланировано до конца сентября 2019 года.

По данным ПФУ, всего в электронный формат необходимо перевести более 10 млн пенсионных дел. Работы планируется завершить до 2024 года.

Как отметили в ПФУ, введение электронных пенсионных дел позволит:

  • обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела из любого места;
  • создать возможность для предоставления услуг независимо от места проживания;
  • использовать освободившиеся помещения органов Пенсионного фонда Украины
  • обеспечить сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов

ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта "Е-пенсия", который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через web-портал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения.

По данным ПФУ, по состоянию на июль 2019 года создано почти 1 млн электронных пенсионных дел лиц, которые впервые обратились за назначением пенсии начиная с 2016 года. Создано центральное хранилище электронных документов и определены алгоритмы хранения в нем информации.

Как сообщало РБК-Украина, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

В Кабмине объяснили, как оформить пенсию онлайн ПФУ назвал размеры выплат различным категориям пенсионеров
Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь