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ПФУ почав виплати пенсій і субсидій за місяць

Новини » Фінанси    02.09.2019 - 17:37
ПФУ почав виплати пенсій і субсидій за місяць
Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

Вже виплачені перші 600 млн грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) почав фінансування пенсій за вересень і житлових субсидій за серпень 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ в Facebook.

За даними ПФУ, вже направлено 585,6 млн грн на пенсії і 2,4 млн грн на субсидії.

ПФУ почав виплати пенсій і субсидій за місяць

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 23 серпня завершив фінансування пенсій за серпень і житлових субсидій за липень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за серпень спрямовано 35 млрд грн, на житлові субсидії за липень - 157,2 млн грн.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.

Відзначимо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо видатків з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн в 2019 році.

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