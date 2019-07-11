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Госстат показал динамику социальных расходов за последние годы

Новости » Экономика    11.07.2019 - 13:14
Госстат показал динамику социальных расходов за последние годы
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 раз

Государственная служба статистики обнародовала данные по расходам из государственного бюджета на социальную защиту населения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, вырос с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.

Среднемесячная заработная плата выросла за этот период в 38 раз с 230 грн до 8865 грн.

Госстат показал динамику социальных расходов за последние годы

ukrstat.gov.ua

Кроме того, Госстат публикует данные относительно доли государственных расходов на социальную защиту и социальное обеспечение населения. По данным ведомства, доля социальных выплат составила 9,3% от ВВП Украины в 2010 году и 8,7% в 2018 году.

Госстат показал динамику социальных расходов за последние годы

ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля повысились выплаты для лиц с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Согласно постановлению Кабмина, пенсия для лиц с длительным производственным стажем составит не менее 2000 грн.

Напомним, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 июля 2019 года повышена на 67 грн до 1564 грн.

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