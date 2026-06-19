UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Пєсков похвалив роботу ППО Росії після атаки на Москву

14:19 19.06.2026 Пт
1 хв
Поки у Кремлі не бачать "дірок" в ППО, дрони знову підлітають до Москви
aimg Олена Чупровська
Фото: атака на НПЗ в Капотні 18 червня (Getty Images)

У Кремлі похвалили результати роботи російської ППО під час відбиття атаки по НПЗ в Москві 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова для росЗМІ.

"Справді, дронові атаки продовжуються. Вживаються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків", - заявив Пєсков журналістам, коментуючи нічну атаку на Москву.

Також він сказав про "високі" показники роботи систем протиповітряної оборони, незважаючи ні на що.

Читайте також: Валіза без ручок: як Крим перетворюють на "острів" і чи відчує РФ це на фронті

Сьогодні, 19 червня, атаки на Москву продовжились - мер столиці РФ Собянін каже, що нібито було збито близько 35 безпілотників.

За його словами, рятувальники працюють на місці "падіння уламків".

Нагадаємо, 18 червня Москва та область зазнали масованого нальоту українських безпілотників - одного з найбільших за останній час.

Унаслідок удару НПЗ отримав серйозні ураження, а місто на добу затягнуло димом.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на РФ і закликав росіян тверезити Путіна, інакше Москва буде палати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МоскваПєсковППОРосійська ФедераціяНПЗ