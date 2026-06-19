Пєсков похвалив роботу ППО Росії після атаки на Москву

"Справді, дронові атаки продовжуються. Вживаються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків", - заявив Пєсков журналістам, коментуючи нічну атаку на Москву.

Також він сказав про "високі" показники роботи систем протиповітряної оборони, незважаючи ні на що.

Сьогодні, 19 червня, атаки на Москву продовжились - мер столиці РФ Собянін каже, що нібито було збито близько 35 безпілотників.

За його словами, рятувальники працюють на місці "падіння уламків".