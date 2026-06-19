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Песков похвалил ПВО России после атаки на Москву

14:19 19.06.2026 Пт
1 мин
Пока в Кремле не видят "дыр" в ПВО, дроны вновь подлетают к Москве
aimg Елена Чупровская
Фото: атака на НПЗ в Капотне 18 июня (Getty Images)

В Кремле похвалили результаты работы российской ПВО во время отражения атаки на НПЗ в Москве 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для росСМИ.

"Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - заявил Песков журналистам, комментируя ночную атаку на Москву.

Также он отметил "высокие" показатели работы систем противовоздушной обороны, несмотря ни на что.

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Сегодня, 19 июня, атаки на Москву продолжились - мэр столицы РФ Собянин заявляет, что якобы было сбито около 35 беспилотников.

По его словам, спасатели работают на месте "падения обломков".

Напомним, 18 июня Москва и область подверглись массированному налету украинских беспилотников - одному из крупнейших за последнее время.

В результате удара НПЗ получил серьезные повреждения, а город на сутки окутался дымом.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на РФ и призвал россиян отврезвлять Путина, иначе Москва будет гореть.

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