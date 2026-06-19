Песков похвалил ПВО России после атаки на Москву

"Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - заявил Песков журналистам, комментируя ночную атаку на Москву.

Также он отметил "высокие" показатели работы систем противовоздушной обороны, несмотря ни на что.

Сегодня, 19 июня, атаки на Москву продолжились - мэр столицы РФ Собянин заявляет, что якобы было сбито около 35 беспилотников.

По его словам, спасатели работают на месте "падения обломков".