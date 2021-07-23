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Первые украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпиаде-2020

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 09:35
Первые украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпиаде-2020 Фото: первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде (noc-ukr.org)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Токио украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпийских играх. Представители стрельбы из лука провели квалификационные раунды среди мужчин и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

В столице Японии наша сборная по стрельбе из лука представлена четырьмя спортсменами. В составе украинской команды: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин.

Лидия Сиченикова показала результат в 623 очка.

Вероника Марченко выступила лучше всех из украинок и набрала сумму 635 очков.

Еще одна украинка Анастасия Павлова показала сегодня результат - 631.

Уже завтра лучники покажут свое мастерство в смешанных соревнованиях, а 25 июля - в командных.

Напомним, сегодня в Токио состоится официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2020.

Они продлятся с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Кто именно будет бороться за медали для нашей страны - в материале РБК-Украина.

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