Первые украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпиаде-2020

Сегодня в Токио украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпийских играх. Представители стрельбы из лука провели квалификационные раунды среди мужчин и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

В столице Японии наша сборная по стрельбе из лука представлена четырьмя спортсменами. В составе украинской команды: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин.

Лидия Сиченикова показала результат в 623 очка.

Вероника Марченко выступила лучше всех из украинок и набрала сумму 635 очков.

Еще одна украинка Анастасия Павлова показала сегодня результат - 631.

Уже завтра лучники покажут свое мастерство в смешанных соревнованиях, а 25 июля - в командных.