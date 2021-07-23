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Перші українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпіаді-2020

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П'ятниця 23 липня 2021 09:35
Перші українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпіаді-2020 Фото: перші українські спортсмени виступили на Олімпіаді (noc-ukr.org)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпійських іграх. Ними стали представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

У столиці Японії наша збірна зі стрільби з лука представлена чотирьма спортсменами. У складі української команди: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.

Лідія Січенікова показала результат в 623 очки.

Вероніка Марченко виступила найкраще з українок та набрала суму 635 очок.

Ще одна українка Анастасія Павлова показала сьогодні результат - 631.

Вже завтра лучники покажуть свою майстерність у змішаних змаганнях, а 25 липня – в командних.

Нагадаємо, сьогодні в Токіо відбудеться офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020.

Вони триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Раніше повідомялося, що Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Хто саме буде виборювати медалі для нашої країни - в матеріалі РБК-Україна.

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