Перші українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпіаді-2020

Перші українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпіаді-2020
Сьогодні в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпійських іграх. Ними стали представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
У столиці Японії наша збірна зі стрільби з лука представлена чотирьма спортсменами. У складі української команди: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.
Лідія Січенікова показала результат в 623 очки.
Вероніка Марченко виступила найкраще з українок та набрала суму 635 очок.
Ще одна українка Анастасія Павлова показала сьогодні результат - 631.
Вже завтра лучники покажуть свою майстерність у змішаних змаганнях, а 25 липня – в командних.
Нагадаємо, сьогодні в Токіо відбудеться офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020.
Вони триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Раніше повідомялося, що Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).
Хто саме буде виборювати медалі для нашої країни - в матеріалі РБК-Україна.