Строгий режим, антирекорд Украины и медальные надежды​​​​​​​: сегодня откроют Олимпиаду в Токио

Сегодня в Токио состоится официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. На ближайшие 17 дней мир будет следить за праздником спорта.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Токийские особенности

Также как и Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры пришлось перенести на год из-за пандемии COVID-19. И также как и в случае с Евро, это первый случай, когда ОИ пришлось переносить из-за чрезвычайных обстоятельств.

При этом в Токио на период Олимпиады действует режим чрезвычайное положение. Поэтому Игру пройдут в суровых ограничениях - никаких болельщиков на трибунах и полный запрет на посещение туристических мест для спортсменов.

Хотя церемония открытия Олимпиады состоится сегодня в 14:00 по Киеву, фактически ОИ уже стартовали - с 21 июля проходят футбольные и софтбольные матчи. Первый же комплект медалей будет разыгран уже завтра, 24 июля, в стрельбе.

Всего Олимпийские игры продлятся вплоть до 8 августа, когда и состоится церемония закрытия. За этот период будет разыграно 339 комплектов медалей - больше всего в легкой атлетике (48), меньше всего в софтболе и бейсболе (по одному комплекту).

На Играх в Токио будут представлены 33 вида спорта. Среди новых дисциплин - карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Также добавили новые дисциплины в уже действующие соревнования - баскетбол 3х3, смешанная эстафета в плавании, а также смешанные командные соревнования в дзюдо, триатлоне и стрельбе из лука. Кроме этого вернули в программу Игр софтбол и бейсбол, которые отсутствовали с 2012 года.

На ОИ будут участвовать 206 сборных, которые будут представлены более 11 тысячами спортсменов. Также на этих играх российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом и гимном - все из-за допингового скандала.

Украинская делегация

Всего в олимпийскую делегацию Украины попали 158 спортсменов из 25 видов спорта. И это является новым антирекордом по количеству украинских участников за время независимости страны. Прошлый антирекорд по количеству спортсменов был зафиксирован на прошлых Играх в Рио в 2016 году - тогда под "желто-синим" флагом выступали 206 спортсменов.

При этом некоторые спортсмены не смогли попасть в Токио. Так, теннисистка Марта Костюк пропустит Игры из-за травмы, а гимнаст Олег Верняев получил бан на участие в соревнованиях из-за подозрений в употреблении допинга.

Шансы на медали

Пожалуй, самые большие шансы получить не просто олимпийскую медаль, но и "золото", имеют Дарья Билодид (дзюдо), Станислав Горуна (карате), Анжелика Терлюга (карате), Михаил Романчук (плавание), Александр Хижняк (бокс), Ольга Харлан (фехтование), Жан Беленюк (борьба), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

В целом на медали можно еще рассчитывать в гимнастике, беге с барьерами, пулевой стрельбе, прыжках в воду, теннисе и маутенбайке.

Уже в первый день розыгрыша медалей Украина может получить награду ОИ-2020 - 24 июля Дарья Билодид выступит в дзюдо.

Когда и где смотреть

Из-за разницы во времени с Токио, которая составляет +6 часов, по Киеву соревновательный день будет начинаться в 2:30 и завершаться около 17:00. Трансляция соревнований будет проводиться на телеканале "UA: перший" и на сайте "Суспильне спорт".