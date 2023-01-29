У Перу автобус з туристами зірвався у прірву: 24 особи загинули

Щонайменше 24 особи загинули внаслідок падіння туристичного автобуса з обриву у Перу. Аварія сталася у північно-західному перуанському департаменті П'юра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Повідомляється, що автобус, що належить компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada, в якому було близько 60 осіб, зірвався в прірву на крутій ділянці дороги.

На місце події прибули рятувальники та поліція, щоб допомогти постраждалим. Поранених було доставлено до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі.

Фото: автобус з туристами зірвався у прірву в Перу (twitter.com/LostInThe530)