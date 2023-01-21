У Польщі перекинувся білоруський автобус з десятками пасажирів, є постраждалі (фото)

У Польщі в Люблінському воєводстві автобус, який їхав з Білорусі, потрапив в аварію. Внаслідок чого семеро людей були госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За інформацією місцевих ЗМІ, водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу, внаслідок чого автобус вилетів з дороги та перекинувся.

Аварія сталася неподалік польського села Вандзін, всього в автобусі перебувало 37 людей, вони прямували з Білорусі до Італії.

Повідомляється, що семеро пасажирів були госпіталізовані до лікарень у Любліні та Любартові, інших пасажирів (більшість з яких отримали дегкі забої) розмістили в готелі в сусідньому населеному пункті.

Фото: в Польщі перекинувся автобус, який прямував з Білорусі (facebook.com/profile.php?id)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Польщі українці потрапили в ДТП.

Додамо, нещодавно в Сенегалі сталася ДТП за участі двох автобусів, через що загинули майже 40 людей.

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