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В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: 24 человека погибли

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Воскресенье 29 января 2023 08:04
В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: 24 человека погибли Иллюстративное фото: автобус с туристами сорвался в пропасть в Перу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения туристического автобуса с обрыва в Перу. Авария произошла в северо-западном перуанском департаменте Пьюра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что автобус, принадлежащий компании Q’orianka Tours Aguila Dorada, в котором находилось около 60 человек, сорвался в пропасть на крутом участке дороги.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция, чтобы помочь пострадавшим. Раненые были доставлены в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре.

В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: 24 человека погибли

Фото: автобус с туристами сорвался в пропасть в Перу (twitter.com/LostInThe530)

Напомним, что вчера, 28 января, в Полтавской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Есть погибшие и пострадавшие.

Также сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши ехавший из Беларуси автобус попал в аварию. В результате чего семь человек были госпитализированы.

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