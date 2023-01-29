В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: 24 человека погибли

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения туристического автобуса с обрыва в Перу. Авария произошла в северо-западном перуанском департаменте Пьюра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Сообщается, что автобус, принадлежащий компании Q’orianka Tours Aguila Dorada, в котором находилось около 60 человек, сорвался в пропасть на крутом участке дороги.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция, чтобы помочь пострадавшим. Раненые были доставлены в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре.

Фото: автобус с туристами сорвался в пропасть в Перу (twitter.com/LostInThe530)