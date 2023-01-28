У Полтавській області вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблі
Сьогодні, 28 січня, у Полтавській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. Двоє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції у Полтавській області.
"Внаслідок аварії водій та один пасажир мікроавтобуса загинули, ще вісім пасажирів отримали тілесні ушкодження - їм надають медичну допомогу", - сказано у повідомленні правоохоронців.
При цьому наголошується, що на місці події вже працює слідчо-оперативна група поліції. Вона встановлює причини та обставини аварії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у центрі Києва на Липках водій вантажівки влаштував масову ДТП.
Також ми писали, що у Житомирській області сталася аварія, через що рух транспорту було частково перекрито.
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