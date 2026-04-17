Україну очікують два стрибки цін на продукти

В Україні протягом року слід очікувати зростання цін на продукти харчування, як наслідок війни в Ірані. Причому, воно може відбутися в два етапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогнози українських економічних експертів.

Подорожчало лише пальне. Поки в наслідок війни в Ірані в Україна подорожчало лише пальне. Зростання цін на інші товари попереду.

Поки в наслідок війни в Ірані в Україна подорожчало лише пальне. Зростання цін на інші товари попереду. Зростання цін може бути двома стрибками. Стибок цін на продукти харчування та імпорт можуть бути в травні та вересні.

Стибок цін на продукти харчування та імпорт можуть бути в травні та вересні. Врожай сменьшить зростання цін. Високий врожай частково компенсує витрати на пальне. Низький - натисне на ринок із подвійною силою

Наразі через конфлікт на Близькому сході вплинув лише на вартість пального. Єксперти не виключають, що ціни на дизельне пальне в Україні можуть зрости до 100 гривень за літр.

Оскільки від вартості пального залежать віиробничі процеси багатьох товарів та логистика, слід очікувати ланцюгового зростання цін на відчизняні і, передовсім, імпортні товари, вважає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

"Вже у квітні можна очікувати перенесення зростаючої ціни пального на собівартість. Насамперед дорожчатимуть товари із значним "плечем" постачання, тобто імпорт. Переважно це - непродовольчий сегмент", - зазначив він в коментарі РБК-Україна.

На фоні девальваційних очікувань зільшення ціни може бути відчутним, вважає Жаліло. Проте воно буде обмежуватися послабленням купівельної спроможності.

Щодо продовольчого сегменту, аграрії будуть формувати запаси пального на продовження весняних, літніх робіт та збирання врожаю.

"Цей тренд буде підтримуватися зростанням світових цін, насамперед, на зерно, з тієї ж причини. Відчутну різницю можемо побачити при формуванні цін нового врожаю - вже з травня, це напевно нівелює традиційне сповільнення інфляції влітку", - прогнозує Жаліло.

Разом з цим, він очікує другу хвила подорожчання може у вересні. “Тоді закладатимуться запаси на новий цикл агровиробництва. Якщо доти ситуація на ринку пального не заспокоїться, ця хвиля також може бути відчутною", - переконаний Жаліло.

Збільшити витрати аграріїв і, як наслідок, стати додатковим фактором для зростання цін, може бути здорожчення міндобрив, припустив експерт.

Подальше зростання цін прогнозує і виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

"Поки водії рахують вартість кожного літра, ринок готується до ефекту доміно, який за кілька тижнів дійде до полиць супермаркетів та залізничних кас", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Подорожчення товарів, по оцінці Пендзіна, може відбутися вже у травні.

"Ринок працює як інерційний механізм: від моменту, коли дизель подорожчав, до повного перегляду цінників минає приблизно 20 днів", - вважає експерт.

Найбільша верогідність зростання цін на товари продовольчого ринку.

"Тут пальне "зашите" у вартість на всіх етапах: від обробки землі до фінальної доставки на полиці. Поки що ринок тримається на запасах минулого року, але кожна поїздка вантажівки від виробника до магазину вже стає дорожчою", - зазначив Пендзін.

Якщо витрати на виробництво та логістику будуть "непідйомними" для внутрішнього ринку, український виробник, на думку експерта, опиняється на межі виживання.

"Вибір залишається невеликим: або закриватися, або поступатися місцем імпорту. Це найгірший сценарій, за якого полиці магазинів заповнять закордонні товари лише тому, що наш фермер чи підприємець не витягнув витрат на нову посівну та логістику", - підкреслив він.

Проте, якщо цього року буде хороший вржай, то рівень зростання цін може знизитись.

"Саме результати збору агропродукції зможуть частково компенсувати великі витрати на пальне. Якщо ж обсяги врожаю будуть низькими, паливна складова натисне на ринок із подвійною силою", - зазначив Пендзін.