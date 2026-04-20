Українська чи імпортна? Звідки везуть молоду картоплю і коли впадуть ціни

На українському ринку спостерігається конкуренція між масовим імпортом та першими партіями вітчизняного врожаю молодої картоплі. Ціна на продукцію зараз суттєво залежить від країни походження.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів аналітик УКАБ Максим Гопка .

Головне: Основний обсяг пропозиції забезпечує імпорт із Єгипту та Європи.

Українська картопля на старті сезону дорожча через високу собівартість.

через високу собівартість. Масова поява вітчизняного врожаю очікується у другій половині травня.

Чому імпорт дешевший за українську картоплю

За словами аналітика, вирішальним фактором зараз є країна походження продукції. На ринку фактично співіснують два цінових сегменти.

"В оптовому та роздрібному сегментах структура ринку подібна: дешевший масовий сегмент формує імпортна продукція, а дорожчий сегмент представлений ранньою українською картоплею та окремими преміальними імпортними позиціями", - зазначає Максим Гопка.

Він додає, що ринок не відчуває дефіциту, проте він суттєво диференційований, і "споживач фактично обирає між нижчою ціною та фактором свіжості локального походження".

Зараз масовий попит закривають поставки з Єгипту та Європи, а продукція з країн Близького Сходу займає нішеві позиції.

Ціни на молоду картоплю зараз кардинально різняться. За даними Мінфіну, в середньому вона коштує 50,96 гривень за кг. Приблизно за стільки ж її продають на львівському гуртовому ринку "Шувар".

Натомість у столиці у роздріб на ринках ціна доходить до 150 гривень, а у супермаркетах - ще дорожче. У мережі Varus зараз молоду картоплю продають за 169 гривень за кг, у "Сільпо" - від 54 до 310 гривень, залежно від сорту і країни походження. При цьому картопля з Єгипту в АТБ коштує - 37,89 грн за кг.

Коли чекати на зниження цін

Поява великої кількості вітчизняної продукції на ринку очікується вже за кілька тижнів.

"Українська молода картопля масово почне з’являтися із теплиць та ранніх господарств в другій половині травня", - прогнозує експерт.

Висока вартість української картоплі на початку сезону пояснюється об’єктивними чинниками. За словами Гопки, це зумовлено "високою собівартістю раннього врожаю, що включає тепличне вирощування, значні енергозатрати та обмежені обсяги виробництва", через що вона поки не може конкурувати з імпортом за ціною.