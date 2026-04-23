Ціни в Києві б'ють рекорди: які товари здорожчали за місяць на понад 15% і що з продуктами

15:26 23.04.2026 Чт
Життя у столиці дорожчає швидше, ніж у середньому по Україні
Ірина Костенко
Вартість деякіх товарів і послуг у столиці суттєво змінилась (фото ілюстративне: Getty Images)

Вартість життя у Києві стрімко змінюється. Поки одні товари суттєво здорожчали, інші - несподівано впали в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління статистики (ГУС) у місті Києві.

Як змінились ціни у Києві за місяць

Згідно з інформацією ГУС, опублікованою в експрес-випуску "Індекс споживчих цін у м. Києві у березні 2026 року", споживчі ціни у столиці впродовж першого місяця весни зросли на 1,8% (порівняно з лютим 2026 року).

При цьому в цілому по Україні ціни зросли на 1,7%.

Таким чином, як бачимо, життя у столиці в березні дорожчало дещо швидше, ніж у середньому по країні.

Як змінились ціни від початку року

Якщо ж говорити про зміни від початку року, то споживчі ціни зросли так:

  • у Києві - на 4,2%;
  • по Україні - на 3,4%.

Отже, з початку 2026 року інфляція в столиці розгортається помітно швидше, ніж у середньому по країні (різниця склала майже 1%).

Ціни в Києві б'ють рекорди: які товари здорожчали за місяць на понад 15% і що з продуктамиЗміни споживчих цін по Києву та Україні (інфографіка: facebook.com/kyivgus)

Що у столиці подорожачало найбільше

Найбільше в березні (у порівнянні до лютого 2026 року) у Києві зросли ціни у непродовольчому сегменті - на одяг та взуття - на 15,7%.

Суттєво дорожчими стали також:

  • палива та мастила - на 14,6%;
  • залізничний пасажирський транспорт - на 6,6%;
  • автодорожній пасажирський транспорт - на 5,7%.

Які продукти подорожчали найбільше

Якщо говорити про подорожчання у Києві продуктів харчування та напоїв, то у цьому сегменті впродовж березня 2026 року найбільше зросли ціни на:

  • яйця - на 8,7%;
  • сир і м'який сир - на 4,7%;
  • безалкогольні напої - на 4,0%;
  • соняшникову олію - на 3,4%.

Ціни в Києві б'ють рекорди: які товари здорожчали за місяць на понад 15% і що з продуктамиЯк змінились ціни на деякі товари і послуги в Києві за місяць (інфографіка: facebook.com/kyivgus)

Які продукти в Києві стали дешевші

Згідно з інформацією ГУС у м. Києві, зниження споживчих цін цього березня (до лютого 2026 року) спостерігалось для таких товарів:

  • цукор (-5,4%);
  • макаронні вироби (-3,5%);
  • хліб (-0,3%);
  • овочі (-0,3%).

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським