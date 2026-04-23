Ціни в Києві б'ють рекорди: які товари здорожчали за місяць на понад 15% і що з продуктами
Вартість життя у Києві стрімко змінюється. Поки одні товари суттєво здорожчали, інші - несподівано впали в ціні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління статистики (ГУС) у місті Києві.
Як змінились ціни у Києві за місяць
Згідно з інформацією ГУС, опублікованою в експрес-випуску "Індекс споживчих цін у м. Києві у березні 2026 року", споживчі ціни у столиці впродовж першого місяця весни зросли на 1,8% (порівняно з лютим 2026 року).
При цьому в цілому по Україні ціни зросли на 1,7%.
Таким чином, як бачимо, життя у столиці в березні дорожчало дещо швидше, ніж у середньому по країні.
Як змінились ціни від початку року
Якщо ж говорити про зміни від початку року, то споживчі ціни зросли так:
- у Києві - на 4,2%;
- по Україні - на 3,4%.
Отже, з початку 2026 року інфляція в столиці розгортається помітно швидше, ніж у середньому по країні (різниця склала майже 1%).
Зміни споживчих цін по Києву та Україні (інфографіка: facebook.com/kyivgus)
Що у столиці подорожачало найбільше
Найбільше в березні (у порівнянні до лютого 2026 року) у Києві зросли ціни у непродовольчому сегменті - на одяг та взуття - на 15,7%.
Суттєво дорожчими стали також:
- палива та мастила - на 14,6%;
- залізничний пасажирський транспорт - на 6,6%;
- автодорожній пасажирський транспорт - на 5,7%.
Які продукти подорожчали найбільше
Якщо говорити про подорожчання у Києві продуктів харчування та напоїв, то у цьому сегменті впродовж березня 2026 року найбільше зросли ціни на:
- яйця - на 8,7%;
- сир і м'який сир - на 4,7%;
- безалкогольні напої - на 4,0%;
- соняшникову олію - на 3,4%.
Як змінились ціни на деякі товари і послуги в Києві за місяць (інфографіка: facebook.com/kyivgus)
Які продукти в Києві стали дешевші
Згідно з інформацією ГУС у м. Києві, зниження споживчих цін цього березня (до лютого 2026 року) спостерігалось для таких товарів:
- цукор (-5,4%);
- макаронні вироби (-3,5%);
- хліб (-0,3%);
- овочі (-0,3%).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, звідки на продаж везуть молоду картоплю і коли на неї впадуть ціни.
Крім того, ми пояснювали, що буде з цінами на редиску вже найближчим часом.
Читайте також, звідки в Україну везуть першу полуницю і коли чекати обвалу цін.