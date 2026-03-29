Перший візит за 500 років: Лев XIV прибув до Монако з несподівано жорстким закликом до багатіїв
Папа Лев XIV здійснив перший за 500 років візит до Монако, закликавши місцевих мільярдерів використовувати своє багатство на користь справедливості та нужденних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У суботу, 28 березня 2026 року, понтифік прибув до княжої держави з офіційним одноденним візитом, ставши першим Папою з часу останньої такої подорожі в 1538 році - подію, що має символічне значення для відносин Ватикану та малих європейських держав.
Попри урочистий прийом і сонячну погоду, промова Папи була позбавлена дипломатичних пестливостей.
Так, звертаючись до натовпу, що зібрався біля офіційної резиденції принца Альберта II, понтифік наголосив, що концентрація багатства в князівстві має стати не предметом захоплення, а інструментом служіння соціальній справедливості, підтримки нужденних і мирним ініціативам. Він закликав мешканців "податкового раю" переглянути своє ставлення до капіталу.
"Багатство не має бути "стриманим", воно повинно служити закону, справедливості та нужденним", - зауважив Лев XIV.
"Багатство Монако має стати інструментом для покращення життя кожного, а не просто притулком для розкоші", - резюмував Папа під час зустрічі.
До речі, Папа подарував принцу Альберту унікальну мозаїку із зображенням Святого Франциска Ассизького - святого, який покинув життя в розкоші, щоб присвятити себе бідним. Це стало промовистим натяком на те, якої поведінки Ватикан очікує від світових лідерів.
Крім того, у своїй промові Папа також підтримав позицію Монако щодо захисту людського життя, зокрема похвалив вето князя на законопроєкт із легалізації абортів, і закликав до глибшого втілення католицьких цінностей у всіх сферах життя.
Візит на тлі глобальної тривоги
Приїзд Папи відбувся у надзвичайно напружений момент. Поки в Монако панує спокій, світ здригається від триваючої війни в Ірані.
Місцеві мешканці, які вітали понтифіка, зазначали, що сподіваються на його роль як миротворця.
Зауважимо, що даний візит став другою міжнародною поїздкою Лева XIV після обрання у 2025 році і частиною ширшої дипломатичної активності, що включає майбутні заплановані подорожі до Африки та Іспанії, і підкреслює прагнення Святого Престолу зміцнювати духовні й моральні зв’язки в усьому світі.
Нагадаємо, що Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні напередодні 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Також Папа Римський у грудні сказав, що готовий приїхати в Україну, але є труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Водночас Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.