"Нехай зброя замовкне": Папа Лев напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні напередодні 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"Дорогі брати і сестри, минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову приходить до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань...", - сказав Папа Лев.
Він наголосив, що кожна війна є раною, яка залишає по собі смерть, руйнування у сліди болю, якими позначені цілі покоління. Також архієпископ наголосив, що мир не можна затягувати, тому зброя має затихнути.
"Мир не можна відкладати, він є нагальною вимогою, яка має знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення. Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", - наголосив Папа Римський Лев.
Резюмуючи він закликав людей об'єднатися в молитві за український народ і всіх інших, хто страждає через війну в Україні та інші конфлікти у світі, - щоб настав мир.
Папа Лев і Україна
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що на тлі сильних морозів в Україні та наслідків через удари РФ, організував передачу гуманітарної допомоги. Зокрема, було передано генератори, ліки та продовольство.
Також ми Папа Римський у грудні сказав, що готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Водночас Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.