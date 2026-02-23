ua en ru
"Нехай зброя замовкне": Папа Лев напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну

Понеділок 23 лютого 2026 03:09
"Нехай зброя замовкне": Папа Лев напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні напередодні 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Читайте також: Папа Римський зробив заяву про кінець війни в Україні

"Дорогі брати і сестри, минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову приходить до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань...", - сказав Папа Лев.

Він наголосив, що кожна війна є раною, яка залишає по собі смерть, руйнування у сліди болю, якими позначені цілі покоління. Також архієпископ наголосив, що мир не можна затягувати, тому зброя має затихнути.

"Мир не можна відкладати, він є нагальною вимогою, яка має знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення. Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", - наголосив Папа Римський Лев.

Резюмуючи він закликав людей об'єднатися в молитві за український народ і всіх інших, хто страждає через війну в Україні та інші конфлікти у світі, - щоб настав мир.

Папа Лев і Україна

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що на тлі сильних морозів в Україні та наслідків через удари РФ, організував передачу гуманітарної допомоги. Зокрема, було передано генератори, ліки та продовольство.

Також ми Папа Римський у грудні сказав, що готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Водночас Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.

Папа Римський Лев XIV Війна в Україні
