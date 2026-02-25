ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Папа Римський виступив з несподіваною вимогою до священників: до чого тут ШІ

Ватикан, Середа 25 лютого 2026 22:58
UA EN RU
Папа Римський виступив з несподіваною вимогою до священників: до чого тут ШІ Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Папа Римський Лев XIV висунув священникам вимогу не використовувати штучний інтелект під час підготовки текстів для проповідей для вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Читайте також: Чи забере ШІ вашу роботу? В мережі завірусився сайт-прогноз для всіх професій

Зокрема Папа Римський висунув священникам вимогу "увійти в реальне життя" та "утриматися спокуси готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту", оскільки ШІ та інтернет потрібно використовувати обережно.

"Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність", - сказав він.

При цьому Папа Римський нагадав, що проповідники "діляться вірою", коли виголошують проповіді. ШІ, на його думку, не може "ділитися вірою" з людьми.

"Якщо ми можемо запропонувати служіння, яке інкультурується в місці, в парафії, де ми працюємо, люди хочуть бачити вашу віру, ваш досвід пізнання та любові до Ісуса Христа", - додав він.

Тим часом, поки у Ватікані застерігають від спокус ШІ, в США намагаються поставити його на службу армії. Зокрема, за даними ЗМІ, Пентагон вимагає від розробників створювати ШІ без "моральних обмежень", аби не програти у технологічних перегонах.

Водночас протистояння між світовими лідерами загострюється - США та Китай ведуть запеклу технологічну війну за домінування у сфері розробки нейромереж. При цьому обидві країни відмовилися підписати міжнародну декларацію щодо відповідального використання ШІ у військовій сфері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект Папа Римський Лев XIV Ватикан
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ