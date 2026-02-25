Папа Римський виступив з несподіваною вимогою до священників: до чого тут ШІ
Папа Римський Лев XIV висунув священникам вимогу не використовувати штучний інтелект під час підготовки текстів для проповідей для вірян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Зокрема Папа Римський висунув священникам вимогу "увійти в реальне життя" та "утриматися спокуси готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту", оскільки ШІ та інтернет потрібно використовувати обережно.
"Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність", - сказав він.
При цьому Папа Римський нагадав, що проповідники "діляться вірою", коли виголошують проповіді. ШІ, на його думку, не може "ділитися вірою" з людьми.
"Якщо ми можемо запропонувати служіння, яке інкультурується в місці, в парафії, де ми працюємо, люди хочуть бачити вашу віру, ваш досвід пізнання та любові до Ісуса Христа", - додав він.
Тим часом, поки у Ватікані застерігають від спокус ШІ, в США намагаються поставити його на службу армії. Зокрема, за даними ЗМІ, Пентагон вимагає від розробників створювати ШІ без "моральних обмежень", аби не програти у технологічних перегонах.
Водночас протистояння між світовими лідерами загострюється - США та Китай ведуть запеклу технологічну війну за домінування у сфері розробки нейромереж. При цьому обидві країни відмовилися підписати міжнародну декларацію щодо відповідального використання ШІ у військовій сфері.