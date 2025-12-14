ua en ru
Папа Римський може відвідати Україну, Ватикан уже розробив план, - ANSA

Неділя 14 грудня 2025 14:14
Папа Римський може відвідати Україну, Ватикан уже розробив план, - ANSA Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Однак Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну - ред.), але не знаю коли. У таких речах потрібно бути реалістами", - відповів Папа Римський журналістам після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Папа Лев XIV знову висловив побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів.

Щоб "берегти й просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - зазначив Папа Римський.

Зустріч Зеленського з Папою Римським

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Римі.

Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Святіший Отець прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Після завершення офіційної частини Зеленський та Папа Римський вийшли на балкон резиденції, привіталися з журналістами, але не зробили жодних заяв для преси.

Водночас Папа Лев XIV після зустрічі із Зеленським закликав до справедливого миру в Україні.

