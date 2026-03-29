Первый визит за 500 лет: Лев XIV прибыл в Монако с неожиданно жестким призывом к богачам
Папа Лев XIV совершил первый за 500 лет визит в Монако, призвав местных миллиардеров использовать свое богатство в пользу справедливости и нуждающихся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В субботу, 28 марта 2026 года, понтифик прибыл в княжеское государство с официальным однодневным визитом, став первым Папой со времени последней такой поездки в 1538 году - событие, имеющее символическое значение для отношений Ватикана и малых европейских государств.
Несмотря на торжественный прием и солнечную погоду, речь Папы была лишена дипломатических ласковостей.
Так, обращаясь к толпе, собравшейся возле официальной резиденции принца Альберта II, понтифик подчеркнул, что концентрация богатства в княжестве должна стать не предметом восхищения, а инструментом служения социальной справедливости, поддержки нуждающихся и мирным инициативам. Он призвал жителей "налогового рая" пересмотреть свое отношение к капиталу.
"Богатство не должно быть "сдержанным", оно должно служить закону, справедливости и нуждающимся", - отметил Лев XIV.
"Богатство Монако должно стать инструментом для улучшения жизни каждого, а не просто пристанищем для роскоши", - резюмировал Папа во время встречи.
Кстати, Папа подарил принцу Альберту уникальную мозаику с изображением Святого Франциска Ассизского - святого, который покинул жизнь в роскоши, чтобы посвятить себя бедным. Это стало красноречивым намеком на то, какого поведения Ватикан ожидает от мировых лидеров.
Кроме того, в своей речи Папа также поддержал позицию Монако по защите человеческой жизни, в частности похвалил вето князя на законопроект по легализации абортов, и призвал к более глубокому воплощению католических ценностей во всех сферах жизни.
Визит на фоне глобальной тревоги
Приезд Папы состоялся в чрезвычайно напряженный момент. Пока в Монако царит спокойствие, мир содрогается от продолжающейся войны в Иране.
Местные жители, которые приветствовали понтифика, отмечали, что надеются на его роль как миротворца.
Заметим, что данный визит стал второй международной поездкой Льва XIV после избрания в 2025 году и частью более широкой дипломатической активности, включающей будущие запланированные путешествия в Африку и Испанию, и подчеркивает стремление Святого Престола укреплять духовные и моральные связи во всем мире.
