Первый визит за 500 лет: Лев XIV прибыл в Монако с неожиданно жестким призывом к богачам

Папа Лев XIV совершил первый за 500 лет визит в Монако, призвав местных миллиардеров использовать свое богатство в пользу справедливости и нуждающихся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В субботу, 28 марта 2026 года, понтифик прибыл в княжеское государство с официальным однодневным визитом, став первым Папой со времени последней такой поездки в 1538 году - событие, имеющее символическое значение для отношений Ватикана и малых европейских государств.

Несмотря на торжественный прием и солнечную погоду, речь Папы была лишена дипломатических ласковостей.

Так, обращаясь к толпе, собравшейся возле официальной резиденции принца Альберта II, понтифик подчеркнул, что концентрация богатства в княжестве должна стать не предметом восхищения, а инструментом служения социальной справедливости, поддержки нуждающихся и мирным инициативам. Он призвал жителей "налогового рая" пересмотреть свое отношение к капиталу.

"Богатство не должно быть "сдержанным", оно должно служить закону, справедливости и нуждающимся", - отметил Лев XIV. "Богатство Монако должно стать инструментом для улучшения жизни каждого, а не просто пристанищем для роскоши", - резюмировал Папа во время встречи.

Кстати, Папа подарил принцу Альберту уникальную мозаику с изображением Святого Франциска Ассизского - святого, который покинул жизнь в роскоши, чтобы посвятить себя бедным. Это стало красноречивым намеком на то, какого поведения Ватикан ожидает от мировых лидеров.

Кроме того, в своей речи Папа также поддержал позицию Монако по защите человеческой жизни, в частности похвалил вето князя на законопроект по легализации абортов, и призвал к более глубокому воплощению католических ценностей во всех сферах жизни.

Визит на фоне глобальной тревоги

Приезд Папы состоялся в чрезвычайно напряженный момент. Пока в Монако царит спокойствие, мир содрогается от продолжающейся войны в Иране.

Местные жители, которые приветствовали понтифика, отмечали, что надеются на его роль как миротворца.

"Он мог бы объединить людей... сейчас царит большая напряженность", - поделился мыслями один из присутствующих на площади.

Заметим, что данный визит стал второй международной поездкой Льва XIV после избрания в 2025 году и частью более широкой дипломатической активности, включающей будущие запланированные путешествия в Африку и Испанию, и подчеркивает стремление Святого Престола укреплять духовные и моральные связи во всем мире.