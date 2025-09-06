Перший трильйонер світу: Ілон Маск може отримати купу грошей від Tesla за однієї умови

Генеральний директор Tesla, американський мільярдер Ілон Маск, який зараз є найбагатшою людиною планети, може стати першим у світі трильйонером. Його статки перевищать трильйон доларів, якщо отримає новий пакет виплат від компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Статки Маска можуть значно зрости, якщо буде затверджено представлений радою директорів Tesla пакет виплат для її керівника. Головна умова - зростання вартості акцій компанії в найближчі роки. Наразі загальна вартість акцій Tesla складає 1,1 трильйона доларів. Маск отримає пакет додаткових виплат, якщо загальна вартість компанії складе 8,5 трильйона доларів. Зокрема мільярдеру передадуть 423,7 мільйона акцій компанії, які сумарно коштуватимуть майже трильйон доларів. Зараз у володінні Маска знаходиться 410 мільйонів акцій компанії. А загальний його капітал оцінюють в 386 мільярдів доларів.