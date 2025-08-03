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Хто насправді заснував Tesla: історія, яку переписав Ілон Маск

Неділя 03 серпня 2025 22:20
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Хто насправді заснував Tesla: історія, яку переписав Ілон Маск Справжні засновники Tesla і як їх витіснив Маск (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Сьогодні ім'я Ілона Маска міцно асоціюється з Tesla - провідним виробником електромобілів у світі. Однак мало хто знає, що він не був серед її засновників.

Про те, хто насправді заснував Tesla, розповідає РБК-Україна з посиланням на видання The Economic Times.

Справжніми творцями компанії вважаються інженери Мартін Еберхард і Марк Тарпеннінг, які запустили Tesla Motors у 2003 році. Маск приєднався пізніше - як інвестор, але в підсумку переписав історію компанії так, що тепер вважається її ідейним натхненником.

Як усе починалося

Еберхард і Тарпеннінг створили Tesla з чіткою метою: побудувати електромобіль, який за характеристиками не поступався б традиційним авто. Вони мали робочу бізнес-модель і технологічну базу.

Маск з'явився в лютому 2004 року, вклавши 6,5 млн доларів і ставши головою ради директорів. Він уже був відомий як співзасновник PayPal, мав ресурси та амбіції. Але головного йому не вистачало - статусу візіонера Tesla.

Боротьба за образ "засновника"

Спочатку увага ЗМІ була зосереджена на Еберхарді. Він навіть знявся в рекламі BlackBerry в образі нового Стіва Джобса. Маск був незадоволений тим, що його роль не визнають. У листах, що просочилися в мережу, він відкрито висловлював обурення тим, що не сприймається як лідер Tesla.

Незабаром він публікує знаковий блог-пост - "Top Secret Tesla Master Plan", в якому прописує стратегію розвитку компанії, приписуючи собі її авторство, хоча більша частина цих планів уже існувала.

Хто насправді заснував Tesla: історія, яку переписав Ілон МаскСпівзасновники Tesla Мартін Еберхард і Марк Тарпеннінг (фото: The Economic Times)

Витіснення Еберхарда

Зі зростанням Tesla посилилися і внутрішні конфлікти. Маск вимагав дедалі більше контролю і, по суті, домігся зміщення Еберхарда з посади CEO у 2007 році. Формально - через незадовільну роботу. На ділі - боротьба за владу.

Еберхард пізніше подав на Маска до суду за дифамацію, звинувативши його в спробі "стерти" його з історії компанії. Судовий розгляд завершився мировою угодою - за її підсумками Маск отримав юридичне право називатися одним із "співзасновників" Tesla.

Як Маск закріпив за собою статус творця Tesla

Отримавши цей статус, Маск почав активно просувати потрібний йому імідж. В інтерв'ю, презентаціях та офіційних матеріалах Tesla він виступав як обличчя компанії. Згодом саме його почали сприймати як "батька-засновника" попри те, що технічно він долучився до проекту вже після його створення.

Його стратегія включала три ключові елементи:

  • Контроль над медіа. Маск використовував пресу для формування потрібного іміджу та управління суспільним сприйняттям
  • Юридичне визнання. Завдяки мировій угоді з Еберхардом він отримав офіційне право називатися співзасновником.
  • Публічна присутність. Харизма Маска, масштабні заяви та амбітні цілі зробили його синонімом бренду Tesla.

Підсумки

Ілон Маск не винаходив Tesla - він зробив її своєю. Завдяки цілеспрямованому управлінню наративом, юридичним крокам і публічній активності, Маск переписав історію стартапу, закріпивши за собою статус ключової фігури.

Подобається це комусь чи ні, але Маск наочно показав, що у світі технологій бути сприйнятим як засновник - часто важливіше, ніж дійсно ним бути.

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