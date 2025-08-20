ua en ru
Маск не створюватиме політичну партію? Що написало WSJ і реакція мільярдера

Середа 20 серпня 2025 09:50
Маск не створюватиме політичну партію? Що написало WSJ і реакція мільярдера Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американський мільярдер і засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, ймовірно, вирішив призупинити реалізацію планів щодо створення нової політичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними видання, підприємець скасував заплановану зустріч із групою, яка спеціалізується на організації кампаній політичних сил у США. Причиною стало нібито бажання Маска сконцентруватися на управлінні власними компаніями.

"Маск заявив союзникам, що хоче зосередитися на своїх компаніях і не хоче відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б відтягнути на себе голоси виборців Республіканської партії", - йдеться у публікації WSJ.

Що відповів Маск

Згодом Ілон Маск у соціальній мережі Twitter відреагував на публікацію видання.

"Ніщо з того, що говорить Wall Street Journal, ніколи не слід вважати правдою", - написав бізнесмен.

Що відомо про політичну партію Маска

Нагадаємо, що 5 липня Маск оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Дональда Трампа.

За планами мільярдера, нова політична сила мала поборотися за 2-3 місця у Сенаті США та 8-10 місць у Палаті представників.

Ці ініціативи з’явилися на тлі конфлікту бізнесмена з президентом Дональдом Трампом. Маск публічно звинуватив главу держави у зв’язках зі справою Джеффрі Епштейна, на що Трамп відреагував, пригрозивши скороченням державного фінансування для проектів мільярдера.

Своєю чергою, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що мільярдеру Ілону Маску, який оголосив про створення "Американської партії", варто керувати компаніями, а не лізти у політику.

