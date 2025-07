Конкурент республіканців: Ілон Маск оголосив про створення політичної партії

У п'ятницю, 4 липня, бізнесмен провів онлайн опитування на своїй сторінці щодо необхідності створення власної політсили під назвою "Американська партія".

"День незалежності - ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (дехто б сказав, однопартійної) системи!", - написав Маск у повідомленні, маючи на увазі Республіканську партію.

За результатами опитування, 65,4% підтримали створення такої партії, проти висловилися 34,6% користувачів.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party?

Пізніше Маск прокоментував підсумки голосування.

"З перевагою 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено Американську партію, щоб повернути вам свободу", - написав бізнесмен.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN