Первый триллионер мира: Илон Маск может получить кучу денег от Tesla при одном условии

Генеральный директор Tesla, американский миллиардер Илон Маск, который сейчас является самым богатым человеком планеты, может стать первым в мире триллионером. Его состояние превысит триллион долларов, если получит новый пакет выплат от компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Состояние Маска может значительно вырасти, если будет утвержден представленный советом директоров Tesla пакет выплат для ее руководителя. Главное условие - рост стоимости акций компании в ближайшие годы. Сейчас общая стоимость акций Tesla составляет 1,1 триллиона долларов. Маск получит пакет дополнительных выплат, если общая стоимость компании составит 8,5 триллиона долларов. В частности миллиардеру передадут 423,7 миллиона акций компании, которые суммарно будут стоить почти триллион долларов. Сейчас во владении Маска находится 410 миллионов акций компании. А общий его капитал оценивают в 386 миллиардов долларов.