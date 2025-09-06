ua en ru
Первый триллионер мира: Илон Маск может получить кучу денег от Tesla при одном условии

США, Суббота 06 сентября 2025 16:47
Первый триллионер мира: Илон Маск может получить кучу денег от Tesla при одном условии Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный директор Tesla, американский миллиардер Илон Маск, который сейчас является самым богатым человеком планеты, может стать первым в мире триллионером. Его состояние превысит триллион долларов, если получит новый пакет выплат от компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Состояние Маска может значительно вырасти, если будет утвержден представленный советом директоров Tesla пакет выплат для ее руководителя. Главное условие - рост стоимости акций компании в ближайшие годы.

Сейчас общая стоимость акций Tesla составляет 1,1 триллиона долларов. Маск получит пакет дополнительных выплат, если общая стоимость компании составит 8,5 триллиона долларов.

В частности миллиардеру передадут 423,7 миллиона акций компании, которые суммарно будут стоить почти триллион долларов. Сейчас во владении Маска находится 410 миллионов акций компании. А общий его капитал оценивают в 386 миллиардов долларов.

Отметим, что на сегодня имя Илона Маска прочно ассоциируется с Tesla - ведущим производителем электромобилей в мире. Однако мало кто знает, что на самом деле он не был среди ее основателей.

Добавим также, что Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом 5 июля объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской".

Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Дональда Трампа и должна побороться за 2-3 места в Сенате США и 8-10 мест в Палате представителей. Но уже 20 июля американские СМИ написали, что Илон Маск, вероятно, приостанавливает реализацию этих планов.

