Первый транш из 90 млрд от ЕС пойдет на дроны: названы сроки выплаты

Украина получит от Евросоюза первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро уже в текущем квартале. Эти средства будут направлены на финансирование дронов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента.

Этот транш является частью масштабного европейского кредита на общую сумму 90 млрд евро. По словам фон дер Ляйен, треть этих средств пойдет на покрытие бюджетных потребностей Украины, тогда как остальные будут направлены на оборону.

Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС выполняет свое обещание о выделении макрофинансовой помощи. Она добавила, что первый крупный транш в размере 45 млрд евро за 2026 год Украина получит еще до конца этого квартала.

"В то время как Россия удваивает свою агрессию, Европа удваивает нашу поддержку Украины", - заявила она.

Фон дер Ляйен также заверила, что ЕС "будет продолжать поддержку храброго украинского народа и его Вооруженных Сил".

Кредит ЕС для Украины

Напомним, что 23 апреля Европейский Совет одобрил предоставление Украине кредитной помощи в размере 90 млрд евро. Погашение этого долга планируется осуществлять за счет репарационных выплат со стороны РФ.

Также недавно появилась информация, что первые транши в рамках кредитной программы от ЕС могут поступить в Украину уже в течение мая.