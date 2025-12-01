Перший день зими зустріне дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Також додамо, що листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.