Перший день зими зустріне дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 1 грудня, буде хмарно, до +12 градусів тепла. У низці регіонів очікуються невеликі дощі та туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні у більшості західних та Вінницькій областях очікується невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом). На решті території без істотних опадів. У західних та Житомирській областях туман.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни 7-12°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7° тепла.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.
Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.
Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.
Також додамо, що листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.