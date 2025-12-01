UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Перший день зими зустріне дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 1 грудня, буде хмарно, до +12 градусів тепла. У низці регіонів очікуються невеликі дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості західних та Вінницькій областях очікується невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом). На решті території без істотних опадів. У західних та Житомирській областях туман.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни 7-12°.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7° тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Також додамо, що листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

