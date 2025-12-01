Первый день зимы встретит дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Также добавим, что ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.