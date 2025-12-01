Перший день зими зустріне дощами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 грудня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 1 грудня, буде хмарно, до +12 градусів тепла. У низці регіонів очікуються невеликі дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.